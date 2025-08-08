Минздрав предложил добавить препараты против рака в перечень жизненно важных

Минздрав предложил расширить перечень жизненно важных лекарств новыми препаратами против рака и других тяжёлых заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Минздраве РФ 6 и 7 августа прошли заседания комиссии по формированию перечня ЖНВЛП, по итогам которых рекомендовали включить ряд препаратов, повышающих продолжительность жизни и эффективных в борьбе с онкологией у большого числа пациентов», — пояснили в министерстве.

Среди предложенных к включению лекарств — средства для терапии гемофилии А, анемии при бета-талассемии и миелодиспластическом синдроме. Также в перечень могут войти препараты для лечения туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью, рака молочной железы, пищевода, носоглотки, простаты и уротелиального рака. Кроме того, комиссия поддержала включение лекарства, сокращающего период нейтропении у онкобольных после химиотерапии.

В пресс-службе уточнили названия рекомендованных препаратов: лоноктоког альфа, луспатерцепт, претоманид, капивасертиб, камрелизумаб, энфортумаб ведотин, даролутамид и пэгфилграстим.

При принятии решений комиссия учитывает не только клиническую эффективность, но и фармако-экономические показатели, наличие аналогов в перечне, а также гарантии производителей по объёмам поставок. Благодаря этому стоимость терапии некоторыми препаратами значительно снизилась — например, для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии цена упала более чем в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом.