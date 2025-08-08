Минздрав предложил добавить препараты против рака в перечень жизненно важных
Минздрав предложил расширить перечень жизненно важных лекарств новыми препаратами против рака и других тяжёлых заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Минздраве РФ 6 и 7 августа прошли заседания комиссии по формированию перечня ЖНВЛП, по итогам которых рекомендовали включить ряд препаратов, повышающих продолжительность жизни и эффективных в борьбе с онкологией у большого числа пациентов», — пояснили в министерстве.
Среди предложенных к включению лекарств — средства для терапии гемофилии А, анемии при бета-талассемии и миелодиспластическом синдроме. Также в перечень могут войти препараты для лечения туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью, рака молочной железы, пищевода, носоглотки, простаты и уротелиального рака. Кроме того, комиссия поддержала включение лекарства, сокращающего период нейтропении у онкобольных после химиотерапии.
В пресс-службе уточнили названия рекомендованных препаратов: лоноктоког альфа, луспатерцепт, претоманид, капивасертиб, камрелизумаб, энфортумаб ведотин, даролутамид и пэгфилграстим.
При принятии решений комиссия учитывает не только клиническую эффективность, но и фармако-экономические показатели, наличие аналогов в перечне, а также гарантии производителей по объёмам поставок. Благодаря этому стоимость терапии некоторыми препаратами значительно снизилась — например, для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии цена упала более чем в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом.
В Минздраве подчеркнули, что отсутствие препарата в перечне ЖНВЛП не препятствует его назначению, если он показан пациенту по решению врачебной комиссии.
Ранее Life.ru сообщал, что с 1 сентября 2025 года на госзакупках лекарств вступает в силу правило «второй лишний». В случае участия в конкурсе хотя бы одного препарата отечественного производства, все зарубежные аналоги сразу же удаляются из списка претендентов. Эта мера призвана поддержать местных производителей, но при этом возникли вопросы относительно возможного снижения доступности лечения и увеличения расходов.