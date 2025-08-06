Россияне опасаются, что из-за правила «второй лишний» столкнутся с дефицитом лекарств

В сентябре вступит в силу правило «второй лишний» для государственных закупок лекарственных средств. Механизм предполагает, что при наличии на торгах хотя бы одного полностью отечественного препарата все иностранные аналоги автоматически исключаются из конкурса. Об этом говорится в обращении Всероссийского союза пациентов (ВСП) к правительству РФ, сообщает газета «Известия».

Организация выражает опасения, что новая схема приведёт к росту цен на медикаменты и уменьшит их доступность для граждан. В проекте документа уточняется, что ограничение коснётся наркотических и психотропных средств, препаратов крови, а также 215 наименований из перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС).

По оценке ВСП, такая модель закупок сократит экономию бюджета на аукционах и при увеличении потребности в лекарственном обеспечении спровоцирует дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. Кроме того, рынок рискует перейти к фактической монополии отдельных производителей.

«Есть категории пациентов, например, с онкологическими заболеваниями, которые, если их препараты всё же подпадут под действие механизма, могут оказаться в критической ситуации. Любая задержка в предоставлении препарата или его резкая замена негативно отражается на их состоянии», — подчеркнул сопредседатель ВСП Ян Власов.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что проект постановления «Об утверждении порядка и критериев формирования перечня стратегически значимых лекарственных средств» пока проходит межведомственное согласование. В ведомстве подчеркнули, что утверждать точные сроки вступления в силу новых закупочных процедур преждевременно.

Директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков отметил, что для новых позиций в перечне стратегических препаратов установлен двухлетний переходный период без преференций, что должно снизить риск монополизации и дефицита лекарств. Обеспечение пациентов останется полным, а российские производители получат стимул к расширению локализации.

Эксперты, опрошенные «Известиями», не видят серьёзных рисков. Николай Беспалов из RNC Pharma уверен, что внедрение правила не приведёт к росту расходов системы здравоохранения. Лариса Попович из ВШЭ добавила, что цены на препараты из ЖНВЛП (Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) и СЗЛС регулируются и не могут превышать зарегистрированную стоимость, поэтому механизм может принести выгоду системе здравоохранения.