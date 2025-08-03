Стало известно, почему российскую вакцину от рака не будут продавать в аптеках
Врач Строганова: Новая российская вакцина от рака в аптеках продаваться не будет
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Разработанная в России вакцина против злокачественных опухолей не будет продаваться в аптеках, поскольку должна производиться с учётом особенностей каждого конкретного пациента. Об этом рассказала заведующий молекулярно-биологической лабораторией НМИЦ онкологии имени Блохина Анна Строганова.
По её словам, отечественная вакцина предназначена для профилактики рецидивов и метастазирования рака. Кандидат медицинских наук подчеркнула, что на данный момент клинические исследования ведутся на больных с меланомой, поскольку она является наиболее иммуногенной и против данной опухоли вакцины должны быть наиболее эффективными. В будущем спектр исследований по видам злокачественных новообразований планируется расширить.
«В аптеки эта вакцина не попадёт, как наши там химиопрепараты или таргетная терапия. Связано это с тем, что делается она под конкретного человека, учитывая те опухолевые неоантигены, которые есть именно у него. Также все будет зависеть от того, как пройдут первые клинические испытания. Сейчас мы настроены очень оптимистично...» — отметила собеседница «Ленты.ру».
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что российская вакцина от рака поступит в производство уже в 2026 году. Препарат, который призван помочь пациентам с агрессивными формами заболевания, показал высокую эффективность даже на четвёртой стадии патологии. В сентябре онковакцину начнут испытывать на 60 добровольцах. Не исключено также, что в ближайшие месяцы лекарство начнут давать пациентам.