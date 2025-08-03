Стало известно, почему российскую вакцину от рака не будут продавать в аптеках

По её словам, отечественная вакцина предназначена для профилактики рецидивов и метастазирования рака. Кандидат медицинских наук подчеркнула, что на данный момент клинические исследования ведутся на больных с меланомой, поскольку она является наиболее иммуногенной и против данной опухоли вакцины должны быть наиболее эффективными. В будущем спектр исследований по видам злокачественных новообразований планируется расширить.

«В аптеки эта вакцина не попадёт, как наши там химиопрепараты или таргетная терапия. Связано это с тем, что делается она под конкретного человека, учитывая те опухолевые неоантигены, которые есть именно у него. Также все будет зависеть от того, как пройдут первые клинические испытания. Сейчас мы настроены очень оптимистично...» — отметила собеседница «Ленты.ру».