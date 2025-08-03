Гинцбург: Вакцину от рака в России начнут давать пациентам в ближайшие месяцы

Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о начале применения персонализированной онковакцины в России. Он отметил, что пациенты могут начать получать лечение в ближайшие месяцы.

Препарат введут сначала группе больных меланомой. За экспериментальным режимом будут следить Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина.

«Регуляторика этого препарата, созданного по персонально-генетическим данным конкретного больного, который можно использовать только у этого больного и больше ни у кого, принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов», — приводит слова Гинцбурга РИА «Новости».

Гинцбург добавил, что Центр имени Гамалеи отвечает только за производство вакцины, а другие центры займутся её распространением. Он также отметил интерес к новой вакцине со стороны иностранных стран.