Гинцбург: Вакцину от рака в России начнут давать пациентам в ближайшие месяцы
Обложка © Freepik / DC Studio
Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о начале применения персонализированной онковакцины в России. Он отметил, что пациенты могут начать получать лечение в ближайшие месяцы.
Препарат введут сначала группе больных меланомой. За экспериментальным режимом будут следить Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина.
«Регуляторика этого препарата, созданного по персонально-генетическим данным конкретного больного, который можно использовать только у этого больного и больше ни у кого, принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов», — приводит слова Гинцбурга РИА «Новости».
Гинцбург добавил, что Центр имени Гамалеи отвечает только за производство вакцины, а другие центры займутся её распространением. Он также отметил интерес к новой вакцине со стороны иностранных стран.
Как сообщал Life.ru, медикам ещё нужно разработать стратегию применения лекарства для борьбы с другими типами опухолей. Также специалистам предстоит выявить иммунобиологические маркеры, чтобы получить данные через две-три недели или месяц после применения лекарства.