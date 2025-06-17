Гинцбург раскрыл, кто первым испытает новую чудо-вакцину от рака

Пациенты с меланомой смогут первыми получить отечественную мРНК-вакцину от рака. Об этом сообщил директор Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. По его словам, через две недели директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ Андрей Каприн получит разрешение Росздравнадзора на использование секвенатора для первых двух стадий разработки препарата от онкологических заболеваний на основе мРНК.



После этого Каприн сможет набирать пациентов, провести секвенирование. К концу сентября – началу октября специалист подготовит россиян к приёму вакцины. В это время Гинцбург получит документы, благодаря которым сможет синтезировать мРНК.





«Меланомы содержат наибольшее количество мутаций, как и рак лёгкого, но с меланомой легче работать экспериментально, поэтому все, и мы в том числе, начали с меланомы. Следующий шаг, очевидно, — немелкоклеточный рак лёгкого, который тоже очень много мутаций содержит. Дальше, по всей видимости, пойдут раки поджелудочной железы, которые меньше мутаций содержат, но там, кроме этого подхода, на сегодня никакого другого лечения нет, поэтому все онкологи в отчаянии делают большую ставку на нашу вакцину», — подчеркнул академик в беседе с «Газетой.ru».

Гинцбург отметил, что если данный метод окажется эффективным в лечении перечисленных видов рака, то медикам предстоит разработать стратегию применения лекарства для борьбы с другими типами опухолей. Кроме того, специалистам нужно будет выявить иммунобиологические маркеры, чтобы получить данные об эффективности лечения уже через две-три недели или месяц после применения лекарства.



«На основе этих иммунобиологических маркеров мы будем судить о том, надо ли ещё повторные курсы вакцинации проводить или достаточно, действует на человека эта вакцина — или не действует», — подытожил академик РАН.