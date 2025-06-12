Учёные Северной столицы добились мощного прорыва в создании мРНК-вакцин

Петербургские учёные совершили прорыв в производстве мРНК-вакцин. Исследователям удалось в пять раз увеличить выход синтеза матричной РНК — ключевого компонента современных биопрепаратов. Это позволит кратно удешевить производство вакцин без ущерба их качеству. Технология, разработанная в Химико-фармацевтическом университете, воспроизводит естественные клеточные процессы в лабораторных условиях.

«Это — идеальное повторение того процесса, который происходит в клетке, когда на матрице ДНК с помощью специальных ферментов, которыми клетка обладает, синтезируется РНК. Мы этот процесс переносим из клетки в пробирку и делаем, по сути, все то же самое», — рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» младший научный сотрудник научно-образовательного Центра молекулярных и клеточных технологий Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Артём Иванов.

По словам директора центра Альберта Муслимова, усовершенствованная методика позволяет получать 5 мг мРНК вместо стандартного 1 мг при тех же затратах. Это открывает перспективы для значительного снижения стоимости производства вакцин и препаратов для генной терапии.

Пока технология успешно испытана только на клеточных культурах. Как отметила исследователь Мария Неруш, впереди – этап тестирования на животных. Детали методики сохраняются в тайне до оформления патента, но российские фармкомпании получат доступ к разработке в первую очередь.

Открытие особенно актуально для создания новых поколений вакцин, противоопухолевых препаратов и средств регенеративной медицины. Учёные подчёркивают, что их метод сохраняет все преимущества мРНК-технологий, включая точность воздействия и безопасность.