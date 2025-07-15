ИИ-убийцы опухолей: В лечении рака грядёт «золотой век»
Врач Поуис: Выживаемость после лечения рака вырастет в четыре раза через 50 лет
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Через 50 лет выживаемость после лечения рака может увеличиться в четыре раза, сегодняшние современные методы лечения развиваются с такой скоростью, что диагноз уже не следует воспринимать как смертельный приговор. Об этом рассказал ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис в интервью The Telegraph.
«Рак лёгких станет «намного реже» благодаря вакцинам, которые показали свою эффективность в клинических испытаниях, а также тестам, позволяющим идентифицировать генетический профиль опухолей рака лёгких и молочной железы, что позволяет пациентам быстро получать индивидуальные планы лечения», — сказал он в статье «Лечение рака на пороге золотого века».
Профессор подчеркнул, что последние достижения в области иммунотерапии, медикаментозного лечения и раннего выявления заболеваний значительно продлевают жизнь пациентов и делают её более качественной. А такие инструменты, как ИИ, могут анализировать данные пациентов, чтобы выявлять новые уязвимости раковых клеток. К примеру, новые методы, как редактирование генов, позволяют учёным разрабатывать ранее невозможные новые способы их использования для замедления или обращения вспять распространения рака, заметил врач.
Ранее Life.ru сообщал, что российская вакцина против рака начнёт производиться в 2026 году. Этот препарат предназначен для помощи пациентам с агрессивными формами заболевания, такими как саркома и меланома. Он продемонстрировал высокую эффективность даже на четвёртой стадии болезни. Также в России завершился набор добровольцев для проведения испытаний вакцины.