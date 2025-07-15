ИИ-убийцы опухолей: В лечении рака грядёт «‎золотой век»

Через 50 лет выживаемость после лечения рака может увеличиться в четыре раза, сегодняшние современные методы лечения развиваются с такой скоростью, что диагноз уже не следует воспринимать как смертельный приговор. Об этом рассказал ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис в интервью The Telegraph.

«Рак лёгких станет «намного реже» благодаря вакцинам, которые показали свою эффективность в клинических испытаниях, а также тестам, позволяющим идентифицировать генетический профиль опухолей рака лёгких и молочной железы, что позволяет пациентам быстро получать индивидуальные планы лечения», — сказал он в статье «Лечение рака на пороге золотого века».

Профессор подчеркнул, что последние достижения в области иммунотерапии, медикаментозного лечения и раннего выявления заболеваний значительно продлевают жизнь пациентов и делают её более качественной. А такие инструменты, как ИИ, могут анализировать данные пациентов, чтобы выявлять новые уязвимости раковых клеток. К примеру, новые методы, как редактирование генов, позволяют учёным разрабатывать ранее невозможные новые способы их использования для замедления или обращения вспять распространения рака, заметил врач.