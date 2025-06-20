Российскую онковакцину начнут испытывать на 60 добровольцах уже в сентябре

В России в сентябре начнутся клинические испытания отечественной персонализированной мРНК-вакцины для лечения онкологических заболеваний. Об этом директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил на сессии «Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня», проводимой на ПМЭФ-2025.

Он пояснил, что разрешение на проведение исследований на людях планируется получить в августе, а в сентябре вакцина будет введена 60 добровольцам в двух онкологических центрах.

«Все документы, соответственно, на руках. В конце сентября на базе, в первую очередь, Герцена (Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена, — прим. Life.ru), во вторую очередь, они догоняют, Блохина (НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, — прим. Life.ru), там и там [по] 30 больных меланомой получат соответствующее первое лечение», — сказал Гинцбург.