Российскую онковакцину начнут испытывать на 60 добровольцах уже в сентябре
В РФ в сентябре начнутся клинические исследования мРНК-вакцины на добровольцах
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В России в сентябре начнутся клинические испытания отечественной персонализированной мРНК-вакцины для лечения онкологических заболеваний. Об этом директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил на сессии «Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня», проводимой на ПМЭФ-2025.
Он пояснил, что разрешение на проведение исследований на людях планируется получить в августе, а в сентябре вакцина будет введена 60 добровольцам в двух онкологических центрах.
«Все документы, соответственно, на руках. В конце сентября на базе, в первую очередь, Герцена (Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена, — прим. Life.ru), во вторую очередь, они догоняют, Блохина (НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, — прим. Life.ru), там и там [по] 30 больных меланомой получат соответствующее первое лечение», — сказал Гинцбург.
Напомним, что первыми мРНК-вакцину против рака смогут получить пациенты, страдающие меланомой. В случае успешности данного метода лечения, медикам предстоит разработать стратегию применения вакцины для борьбы с другими видами опухолей. Также, для оперативной оценки эффективности лечения, специалистам необходимо будет выявить иммунобиологические маркеры, позволяющие получить данные об эффективности уже через 2-3 недели или месяц после введения лекарства.