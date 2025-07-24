В России появится список стратегически значимых лекарств

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие «стратегически значимые лекарственные средства». Согласно документу, кабинет министров получит полномочия по установлению порядка и критериев включения препаратов в этот перечень. Текст закона опубликован на портале правовой информации.

В документе указано, что к стратегически значимым относятся лекарства, обеспечивающие приоритетные потребности здравоохранения в профилактике и лечении заболеваний, включая те, что преобладают в структуре заболеваемости в России. Их производство должно быть организовано на территории страны.