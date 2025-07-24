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23 июля, 21:01

В России появится список стратегически значимых лекарств

Путин подписал закон о создании перечня стратегически значимых лекарств

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие «стратегически значимые лекарственные средства». Согласно документу, кабинет министров получит полномочия по установлению порядка и критериев включения препаратов в этот перечень. Текст закона опубликован на портале правовой информации.

В документе указано, что к стратегически значимым относятся лекарства, обеспечивающие приоритетные потребности здравоохранения в профилактике и лечении заболеваний, включая те, что преобладают в структуре заболеваемости в России. Их производство должно быть организовано на территории страны.

Правительство РФ будет утверждать перечень таких препаратов, а также определять правила и критерии его формирования. Закон начнёт действовать с 1 сентября текущего года

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Ранее Путин заявил, что в России должны обеспечить контроль за снабжением лекарствами. Напомним, что в начале марта вступил в силу новый закон, согласно которому в аптеках запретили продажу просроченных лекарств и препаратов, вышедших из оборота. Ограничение также распространяется на лекарства с неточной информацией в национальной системе маркировки.

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Никита Никонов
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