С 1 марта в России запретят продажу просроченных лекарств
С 1 марта в России начинает действовать закон, запрещающий продажу препаратов с истекшим сроком годности. Также запретят лекарства, которые вышли из оборота. Об этом сообщил председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Ограничение также распространяется на лекарства с неточной информацией в системе маркировки «Честный знак». Это же коснётся препаратов, данные о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств», — цитирует Леонова агентство РИА «Новости».
Депутат подчеркнул, что изменения защитят население от потенциального вреда при случайном употреблении просроченных лекарств.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву привлекать представителей общественных объединений пациентов к работе в комиссии, занимающиеся составлением списков лекарств для медицинского использования. Выполнить поручение необходимо до 1 июля 2025 года.
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