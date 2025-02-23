С 1 марта в России запретят продажу просроченных лекарств

С 1 марта в России начинает действовать закон, запрещающий продажу препаратов с истекшим сроком годности. Также запретят лекарства, которые вышли из оборота. Об этом сообщил председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Ограничение также распространяется на лекарства с неточной информацией в системе маркировки «Честный знак». Это же коснётся препаратов, данные о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств», — цитирует Леонова агентство РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что изменения защитят население от потенциального вреда при случайном употреблении просроченных лекарств.