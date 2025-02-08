Путин поручил вовлекать пациентские организации при составлении списков лекарств

Президент России Владимир Путин дал указание Министерству здравоохранения привлекать представителей общественных организаций пациентов в состав комиссии, занимающейся составлением списков лекарств для медицинского использования. Эта информация содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«С учётом позиции Общественной палаты Российской Федерации включить в комиссию Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, представителей общественных пациентских организаций», — говорится в поручении.

Срок выполнения данного поручения установлен на 1 июля 2025 года. Ответственность за его исполнение возложена на министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.