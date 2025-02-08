Путин поручил вовлекать пациентские организации при составлении списков лекарств
Президент России Владимир Путин дал указание Министерству здравоохранения привлекать представителей общественных организаций пациентов в состав комиссии, занимающейся составлением списков лекарств для медицинского использования. Эта информация содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«С учётом позиции Общественной палаты Российской Федерации включить в комиссию Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, представителей общественных пациентских организаций», — говорится в поручении.
Срок выполнения данного поручения установлен на 1 июля 2025 года. Ответственность за его исполнение возложена на министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.
Ранее Life.ru сообщал, что правительство России обновило список жизненно необходимых лекарств, добавив 18 новых препаратов. Среди них есть средства для поддерживающей терапии хронической обструктивной болезни лёгких, тяжёлой бронхиальной астмы и сахарного диабета. Также в список высокозатратных нозологий включили препарат для лечения рака костного мозга.
Life.ru