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19 марта, 12:08

Путин заявил, что в России должны обеспечить контроль за снабжением лекарствами

Генпрокуратура должна обеспечить контроль за снабжением лекарствами в России, заявил президент РФ Владимир Путин. Также должны соблюдаться нормы закона при закупке медицинского оборудования.

«Ваша задача и дальше обеспечить надзор за законностью процедур закупки оборудования для поликлиник и больниц, бесперебойным снабжением лекарствами и квалифицированной медицинской помощью», — сказал глава государства.

Напомним, что в начале марта вступил в силу новый закон, согласно которому в аптеках запретили продажу просроченных лекарств и препаратов, вышедших из оборота. Ограничение также распространяется на лекарства с неточной информацией в системе маркировки «Честный знак».

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Life.ru

Полина Никифорова
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