Путин заявил, что в России должны обеспечить контроль за снабжением лекарствами

Генпрокуратура должна обеспечить контроль за снабжением лекарствами в России, заявил президент РФ Владимир Путин. Также должны соблюдаться нормы закона при закупке медицинского оборудования.

«Ваша задача и дальше обеспечить надзор за законностью процедур закупки оборудования для поликлиник и больниц, бесперебойным снабжением лекарствами и квалифицированной медицинской помощью», — сказал глава государства.