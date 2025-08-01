Минздрав РФ составил список фраз, которыми врачи должны убеждать женщин рожать

Минздрав России составил методичку для врачей, чтобы помочь им убеждать женщин отказываться от абортов. Газета «Коммерсант» изучила документ, содержащий список фраз, которыми медики смогут помочь будущей маме сделать правильный выбор.

Гинеколог не должен равнодушно отнестись к пациентке и просто поставить её перед выбором вопросом: «Будете рожать или нет?». Также врач не имеет права рассуждать в беседе с женщиной о том, что ей якобы поздно рожать. Вместо этого, как отмечается в методичке, медперсонал должен с максимальным участием помочь пациентке принять мысль о рождении ребёнка и объяснить, что это самая важная часть жизни, и откладывать появление потомства нельзя. В документе прописаны следующие фразы, которые может проговорить гинеколог:

«Нужна ли Вам помощь в том, чтобы сообщить эту новость отцу Вашего ребёнка? Для мужчины новость о беременности тоже может стать неожиданностью. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к мысли о том, что у него будет ребёнок».

«Карьеру можно успеть сделать в любом возрасте, а вот ребёнка родить потом может быть уже поздно».

«Распространённость бесплодия продолжает расти. Порой даже ЭКО не помогает женщинам в старшем репродуктивном возрасте стать мамой».

«Дети, рождённые молодыми родителями, близки с ними, ведь они практически из одного поколения».

«Откладывая рождение ребёнка сегодня, Вы можете столкнуться с трудностями его зачатия в будущем, так как с возрастом репродуктивный потенциал неминуемо снижается, беременность протекает тяжелее, появляется риск осложнений, как со стороны матери, так и со стороны ребёнка».