Слуцкий призвал запретить в России аборты

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил полностью запретить в России аборты, за исключением тех случаев, когда их необходимость обусловлена медицинскими показаниями. С соответствующей инициативой парламентарий выступил на форуме «Территория смыслов».

«[Надо] запретить прерывание беременности, кроме медицинских показаний. Это сегодня действительно имеет большое значение», — сказал он.