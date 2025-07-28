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Регион
28 июля, 15:48

Слуцкий призвал запретить в России аборты

Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил полностью запретить в России аборты, за исключением тех случаев, когда их необходимость обусловлена медицинскими показаниями. С соответствующей инициативой парламентарий выступил на форуме «Территория смыслов».

«[Надо] запретить прерывание беременности, кроме медицинских показаний. Это сегодня действительно имеет большое значение», — сказал он.

Также депутат повторил озвученный им в мае тезис о том, что «лучшей пропагандой идеологии чайлдфри является процент по ипотеке» в России. Слуцкий призвал усилить работу над этой проблемой.

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Юрий Лысенко
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