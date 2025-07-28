Слуцкий призвал запретить в России аборты
Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил полностью запретить в России аборты, за исключением тех случаев, когда их необходимость обусловлена медицинскими показаниями. С соответствующей инициативой парламентарий выступил на форуме «Территория смыслов».
«[Надо] запретить прерывание беременности, кроме медицинских показаний. Это сегодня действительно имеет большое значение», — сказал он.
Также депутат повторил озвученный им в мае тезис о том, что «лучшей пропагандой идеологии чайлдфри является процент по ипотеке» в России. Слуцкий призвал усилить работу над этой проблемой.
Ранее Life.ru рассказывал, что на апрель 2025 года 1,5 тысячи специалистов, включая около 600 медицинских работников, прошли курсы по психологическому сопровождению женщин, которые планируют сделать аборт. Психолог Марианна Абравитова рассказала, что в программу входит целый комплекс мер: консультации, просмотр видеороликов, ознакомление с информацией о развитии плода и прочие виды поддержки.