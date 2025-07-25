От беседы до расчленения эмбриона: Психолог раскрыла, что будут включать в себя пртивоабортные курсы

Это беседа, которая будет включать в себя однозначно какой-то видеоматериал. То есть что-то, что можно увидеть, например видео, как развивается зародыш, очень интересная информация о том, с каких дней, недель этот зародыш начинает дышать, чувствовать и прочее. Все фазы прохождения от зародыша до ребёнка. И, конечно же, видеоматериалы, которые будут показывать, как производится этот аборт и как это жестоко в отношении этого зародыша, потому что, конечно, он расчленяется на куски.