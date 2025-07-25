От беседы до расчленения эмбриона: Психолог раскрыла, что будут включать в себя пртивоабортные курсы
Психолог Абравитова: В противоабортные курсы войдут видео выполнения аборта
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Противоабортные психологические программы могут повлиять на решение женщины оставить ребёнка, уверена психолог Марианна Абравитова. В беседе с Life.ru она подчеркнула, что даже небольшой процент отказавшихся от аборта будет считаться успехом. Программа включает в себя комплекс мер, таких как психологические консультации, просмотр видеоматериалов, ознакомление с информацией о развитии эмбриона и другие виды поддержки.
Это беседа, которая будет включать в себя однозначно какой-то видеоматериал. То есть что-то, что можно увидеть, например видео, как развивается зародыш, очень интересная информация о том, с каких дней, недель этот зародыш начинает дышать, чувствовать и прочее. Все фазы прохождения от зародыша до ребёнка. И, конечно же, видеоматериалы, которые будут показывать, как производится этот аборт и как это жестоко в отношении этого зародыша, потому что, конечно, он расчленяется на куски.
Абравитова считает, что программа наиболее эффективна для женщин, восприимчивых к влиянию и мнению авторитетных фигур. Для женщин с твёрдой позицией по этому вопросу консультации, вероятно, не принесут желаемого результата. Специалист рекомендует при продвижении противоабортных инициатив акцентировать внимание на приоритете ценности человеческой жизни.
«Но в любом случае потенциал у такой программы есть однозначно, потому что, какой бы ни был этот процент, пусть даже он будет не очень высоким, те женщины, которые отказались от аборта, конечно же, это всё равно достижение», — резюмировала собеседница Life.ru.
Напомним, что в России к апрелю 2025 года полторы тысячи специалистов, в том числе порядка 600 медицинских работников, получили возможность пройти специализированное обучение по психологическому сопровождению женщин, планирующих прерывание беременности. В рамках курса освещаются вопросы, касающиеся законодательных изменений, применяемых методик консультирования и существующих альтернатив аборту.