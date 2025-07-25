«Всегда должен быть выбор»: Юрист раскритиковала антиабортные курсы для врачей

С апреля 2025 года около 600 российских врачей прошли обучение по психологическому консультированию женщин, решившихся на аборт. Однако некоторые считают такие меры малоэффективными и даже опасными. Об этом «Постньюс» заявила лидер движения «За права женщин России», профессор и доктор юридических наук Людмила Айвар.

«Я ничего не имею против таких разговоров, но всегда должен быть выбор. А отчаявшаяся женщина либо решится на криминальный аборт, либо родит ребёнка, а потом его найдут в мусоропроводе», — сказала она.

По её словам, разговор с врачом не изменит решение женщины, если она не видит перспектив и условий для будущего ребёнка. Айвар также напомнила, что обязательные беседы с медиками могут повлиять на сроки — женщина рискует выйти за пределы «безопасного периода» для аборта. По мнению правозащитницы, подобные меры не решают коренных проблем, с которыми сталкиваются будущие матери.