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Регион
25 июля, 11:41

«Всегда должен быть выбор»: Юрист раскритиковала антиабортные курсы для врачей

Юрист Айвар: Антиабортные курсы не эффективны, у каждого должен быть свой выбор

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

С апреля 2025 года около 600 российских врачей прошли обучение по психологическому консультированию женщин, решившихся на аборт. Однако некоторые считают такие меры малоэффективными и даже опасными. Об этом «Постньюс» заявила лидер движения «За права женщин России», профессор и доктор юридических наук Людмила Айвар.

«Я ничего не имею против таких разговоров, но всегда должен быть выбор. А отчаявшаяся женщина либо решится на криминальный аборт, либо родит ребёнка, а потом его найдут в мусоропроводе», — сказала она.

По её словам, разговор с врачом не изменит решение женщины, если она не видит перспектив и условий для будущего ребёнка. Айвар также напомнила, что обязательные беседы с медиками могут повлиять на сроки — женщина рискует выйти за пределы «безопасного периода» для аборта. По мнению правозащитницы, подобные меры не решают коренных проблем, с которыми сталкиваются будущие матери.

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Ранее стало известно, что к апрелю 2025 года около 1,5 тысячи специалистов — среди них примерно 600 медиков — прошли обучение по оказанию психологической помощи женщинам, решившимся на аборт. Образовательную инициативу запустила московская НКО под управлением православных активистов. Курс включает 24 лекции и охватывает правовые изменения, методы консультирования и возможные альтернативы прерыванию беременности.

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Милена Скрипальщикова
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