«Демографический спецназ» будет «отлавливать» желающих сделать аборт россиянок

В Нижнем Новгороде стартовал пилотный проект «Демографический спецназ», направленный на поддержку женщин, рассматривающих возможность аборта. Об этом сообщил директор Института демографического развития Евгений Журавлёв.

Проект работает на базе центра «Ярослава», специалисты которого имеют десятилетний опыт помощи женщинам в кризисных ситуациях. Основная задача — выявлять и поддерживать беременных на ранней стадии принятия решения, когда они только начинают искать информацию об абортах в интернете.

«Обычно для демографии женщина становится «видимой», когда решение об аборте уже принято, она пришла в больницу уставшая, в слезах, не спавшая. В таком состоянии с ней сложно работать. Мы стараемся «поймать» её раньше», — рассказал Журавлёв в разговоре с kp.ru.