«Демографический спецназ» будет «отлавливать» желающих сделать аборт россиянок
Глава ИДР Журавлёв: В Нижнем Новгороде начался проект «Демографический спецназ»
В Нижнем Новгороде стартовал пилотный проект «Демографический спецназ», направленный на поддержку женщин, рассматривающих возможность аборта. Об этом сообщил директор Института демографического развития Евгений Журавлёв.
Проект работает на базе центра «Ярослава», специалисты которого имеют десятилетний опыт помощи женщинам в кризисных ситуациях. Основная задача — выявлять и поддерживать беременных на ранней стадии принятия решения, когда они только начинают искать информацию об абортах в интернете.
«Обычно для демографии женщина становится «видимой», когда решение об аборте уже принято, она пришла в больницу уставшая, в слезах, не спавшая. В таком состоянии с ней сложно работать. Мы стараемся «поймать» её раньше», — рассказал Журавлёв в разговоре с kp.ru.
Эксперт отметил, что критически важным моментом является период, когда женщина только узнала о беременности и в растерянности ищет в интернете варианты решения проблемы. В этот момент своевременная психологическая и информационная поддержка может изменить её окончательное решение. Проект пока работает в тестовом режиме, но уже сейчас специалисты помогают женщинам взвешенно оценить ситуацию и рассмотреть альтернативы прерыванию беременности.
Ранее Life.ru сообщал, что в июне депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли закон о штрафах за склонение к аборту. Для физлиц — 3-5 тысяч рублей, для должностных — 10-20 тысяч, для юридических — 30-50 тысяч. Аналогичные меры будут действовать и в Брянской области, хотя суммы штрафов немного отличаются.