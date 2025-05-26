«Не чувствуют надёжную опору»: Священник назвал аборт «грехом с мужским лицом»

Священник Павел Островский высказал резкую позицию относительно абортов, назвав их «грехом с мужским лицом». По его мнению, представители сильного пола далеко не всегда виноваты в том, что женщины принимают решения отказаться от ребёнка, но это проблема в нашей стране не стояла бы так остро, если бы будущие мамы чувствовали надёжную опору.

Павел Островский об абортах. Видео © Радио Sputnik

«Аборт — это грех с мужским лицом. Что и правда — абортов бы было гораздо меньше, если бы рядом с женщиной, которая забеременела, находился бы сильный мужчина. Да, тут не надо валить всё на мужчин, это понятно. Не воспримите мои слова, как то, что я сторонник абортов — это уж точно не так. Но женщина, бывает, идёт на аборт по той причине, что с ней очень слабый мужчина», — заявил священнослужитель в эфире радио Sputnik.

Он привёл в качестве примера типичные ситуации, когда женщина идёт на аборт из-за поведения мужчины: алкоголизм партнёра, домашнее насилие или банальное бегство от ответственности. Происходит множество случаев, когда мужчина попросту испугался, «сделал ребёнка и убежал», оставив женщину одну с трудным выбором», подчеркнул Островский. Священник призвал представителей сильного пола к большей ответственности, напомнив, что истинная мужественность проявляется в готовности отвечать за свои поступки и поддерживать близких в сложных ситуациях.