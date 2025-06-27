С 1 сентября в Брянской области начнут действовать штрафы за склонение к аборту

С 1 сентября 2025 года в Брянской области начнёт действовать административная ответственность за склонение женщин к абортам. Соответствующие поправки в региональное законодательство приняты на заседании областной думы. Об этом рассказал председатель регионального парламента Валентин Суббот.

«На очередном заседании регионального парламента внесены поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Брянской области», обеспечивающие исполнение установленного ранее запрета склонения к искусственному прерыванию беременности. С 1 сентября 2025 года за склонение женщин к аборту нарушителей ждёт административная ответственность», — цитирует парламентария РИА «Новости».

По словам председателя законодательного собрания Валентина Суббота, размер штрафов будет варьироваться в зависимости от статуса нарушителя. Обычным гражданам грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 до 30 тысяч, а организациям — до 100 тысяч рублей.

Инициатива, как пояснил Суббот, направлена на повышение рождаемости, поддержку беременных женщин и защиту семейных ценностей. Контроль за исполнением нового закона возложен на органы здравоохранения региона.