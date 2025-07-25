Свыше 1,5 тысячи специалистов прошли в России антиабортные курсы

К апрелю 2025 года полторы тысячи специалистов, в том числе порядка 600 медицинских работников, получили возможность пройти специализированное обучение по психологическому сопровождению женщин, планирующих прерывание беременности. Такие данные приводит «Постньюс».

Образовательная инициатива реализуется московской некоммерческой организацией, которой руководят православные активисты. Согласно заявлению координатора проекта, учебный план предусматривает 24 лекционных занятия: по 12 модулей для врачей и психологов соответственно. В рамках курса освещаются вопросы, касающиеся законодательных изменений, применяемых методик консультирования и существующих альтернатив аборту. Слушателям также предлагается активно участвовать, внося собственные вопросы для разбора.

Организаторы отмечают добровольный характер участия в программе. Они рассылают российским больницам и клиникам информацию о курсе, а желающие могут записаться и пройти обучение.

«Интерес к курсу есть у всех профильных специалистов, это акушеры-гинекологи, психологи, социальные работники, сотрудники профильных НКО, занимающиеся помощью беременным», — рассказали организаторы курсов.

Представители инициативы добавили, что данный социально ориентированный проект полностью опирается на частные пожертвования и добровольные взносы. Государственные гранты или иная поддержка из бюджета пока не предоставляются.