Новый школьный фетиш: Зачем родители охотятся за старым советским портфелем

Пока одни родители штурмуют магазины в поисках модных рюкзаков с ортопедическими спинками, другие роются на сайте с объявлениями и барахолках, выискивая настоящее сокровище — советский кожаный портфель образца 50–80-х годов. Мы разобрались, откуда взялась эта неожиданная мода и почему старые портфели стали новым трендом среди продвинутых родителей. Спойлер: дело не только в ностальгии.

Винтажная альтернатива китайскому пластику

Школьные портфели СССР: новый тренд среди современных родителей. Фото © РИА Новости / В. Чистяков

Советские портфели из натуральной кожи или качественного кожзаменителя служили десятилетиями — и это не преувеличение. Многие экземпляры 60–70-х годов до сих пор в отличном состоянии, хотя пережили не одно поколение школьников. Родители быстро поняли простую математику: один раз купить добротный портфель за 3–5 тысяч рублей выгоднее, чем каждый год тратить 2–3 тысячи на очередной рюкзак, который развалится к концу учебного года. К тому же советские портфели делали по ГОСТу из материалов, которые не выделяют вредных веществ, — про современные изделия такого сказать нельзя.

Битва за раритеты на сайтах

Поиски винтажа превратилась в настоящую охоту. Особенно ценятся двойные раскладные портфели с внутренним пеналом и металлическими замочками — за них готовы отдать до 8 тысяч рублей. Банковские и дорожные модели из плотной кожи уходят ещё дороже. Продавцы быстро смекнули, что к чему, и цены на советские портфели взлетели в разы. Ещё год назад приличный экземпляр можно было купить за тысячу рублей, сейчас же за эти деньги достанется только потрёпанный портфель с заевшими замками. Особый ажиотаж вызывают портфели с сохранившимися ключиками — их перепродают как настоящие антикварные изделия.

Детская реакция оказалась неожиданной

Старые школьные портфели против современных рюкзаков: что выбрать. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Школьники в восторге от «дедушкиных» портфелей. В эпоху одинаковых рюкзаков с мультяшными героями советский портфель выделяется как айфон среди кнопочных телефонов. Дети гордятся своей уникальностью и с удовольствием рассказывают одноклассникам историю своего портфеля. Многие родители отмечают, что дети стали бережнее относиться к школьным принадлежностям — видимо, солидный вид портфеля обязывает. А металлические замочки с ключиками превратили сбор в школу в увлекательную игру. Только учителя поначалу хватаются за голову — звук одновременно открываемых двадцати металлических замков напоминает им о собственном детстве.

Практичность превыше моды

В отличие от современных рюкзаков с десятком карманов, где вечно что-то теряется, советский портфель имеет простую и понятную организацию пространства. Два основных отделения, пара кармашков на клапанах — и всё на своих местах. Родители особенно ценят жёсткую конструкцию: тетради не мнутся, учебники не деформируются, а сам портфель держит форму даже полупустой. К тому же кожаные портфели не боятся дождя и снега, в отличие от тканевых рюкзаков, которые промокают насквозь от первых капель и снежинок.

Модная ностальгия с практическим смыслом

Винтажные портфели для школы: преимущества и недостатки. Фото © РИА Новости / Павел Бедняков

Новая мода объединила родителей разных поколений в одном стремлении — дать детям качественную вещь. Те, кто сам ходил в школу с советским портфелем, покупают его из ностальгии, а молодые родители — из практических соображений. Психологи отмечают интересный эффект: дети с винтажными портфелями чувствуют себя более взрослыми и ответственными. Видимо, солидный внешний вид портфеля программирует на серьёзное отношение к учёбе. А ещё такой портфель — отличный повод для разговора с ребёнком об истории, о том, как учились бабушки и дедушки.