83 морских котика избавили от смертельных пут на острове Тюлений
Фото © Телеграм / Друзья океана | Сахалин
На Сахалине волонтёры освободили 83 морских котика от смертельно опасных пластиковых пут. В экспедиции на остров Тюлений участвовали 12 добровольцев из разных городов России, сообщила пресс-служба группы помощи морским животным «Друзья океана».
«Команда спасателей работает по международным ветеринарным протоколам: в этом году спасатели успешно провели 31 анестезию, а 52 животных освободили от пластикового мусора с помощью сачка», — говорится в сообщении.
По данным зоозащитников, наибольшие риски для животных представляют рыболовные сети, упаковочные ленты и другой бытовой мусор. Особенно опасны жаберные сети, которые наносят глубокие рваные раны.
Руководитель клуба «Бумеранг» Валентина Мезенцева подчеркнула, что проблема запутавшихся животных — лишь видимая часть глобального загрязнения океана. На острове Тюленьем, где обитает около 130 тысяч морских котиков, примерно две тысячи особей ежегодно страдают от пластикового мусора. Специалисты призывают разрезать пластиковые кольца и убирать брошенные сети с побережий.
