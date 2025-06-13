Он сам просил о помощи: В Приморском крае люди помогли раненому детёнышу тюленя
В Приморском крае люди спасли раненого детёныша тюленя
В Приморском крае спасли детёныша тюленя. Обложка © Telegram / Amur Mash
В Приморском крае люди спасли раненого детёныша тюленя. Об этом сообщает Amur Mash.
В Приморском крае спасли раненого детёныша тюленя. Видео © Telegram / Amur Mash
По данным телеграм-канала, двухмесячного малыша с повреждённым глазом обнаружили в заливе возле Находки. Ему повезло приплыть к неравнодушным жителям, которые подозвали его и подняли на судно.
Судя по кадрам, тюлень людей совершенно не опасался и даже наслаждался поездкой до реабилитационного центра, где его передали специалистам. Теперь о нём смогут позаботиться.
Другой случай спасения произошёл в Москве возле МКАДа. Любопытный детёныш лося вышел из ограждённой территории и направился к 95 километру магистрали, где ежедневно проезжает огромное количество машин. Ему грозила большая опасность. К счастью, трагедии удалось избежать. На место оперативно прибыли работники национального парка «Лосиный остров». Они вырезали секцию в заборе и аккуратно направили животное в лес.