В Москве спасли лосёнка, очутившегося рядом с МКАД

На МКАДе специальная группа спасла лосёнка, который находился рядом с дорогой. Об этом сообщает национальный парк «Лосиный остров» в своём телеграм-канале.

Детёныш находился возле 95 километра магистрали у трассы, где ежедневно проезжает огромное количество машин. Чтобы не допустить трагедии, на место оперативно прибыли сотрудники парка. Они вырезали секцию в заборе и аккуратно направили животное в лес.

«Сотрудники нацпарка «Лосиный остров» спасли лосёнка на МКАД. В колл-центр нацпарка сегодня поступило сообщение очевидцев, что на 95-м километре МКАД рядом с дорогой стоит лосёнок. Группа из инспекторов и лесничих оперативно выехала на место и предотвратила выход животного на автомагистраль», — говорится в сообщении.

При встрече с лосятами следует соблюдать осторожность, поскольку рядом может находиться их родитель. Начальник эколого-просветительского комплекса «Лосиная биостанция» Иван Юткин предупредил, что прикасаться к лосятам и оленятам нельзя. На детёныше может остаться человеческий запах, который отпугивает взрослых особей. Есть риск, что родитель бросит малыша.