В Москве спасли лосёнка, очутившегося рядом с МКАД
Обложка © Telegram / Нацпарк «Лосиный остров»
На МКАДе специальная группа спасла лосёнка, который находился рядом с дорогой. Об этом сообщает национальный парк «Лосиный остров» в своём телеграм-канале.
Нацпарк «Лосиный остров»спас лосёнка. Видео © Telegram / Нацпарк «Лосиный остров»
Детёныш находился возле 95 километра магистрали у трассы, где ежедневно проезжает огромное количество машин. Чтобы не допустить трагедии, на место оперативно прибыли сотрудники парка. Они вырезали секцию в заборе и аккуратно направили животное в лес.
«Сотрудники нацпарка «Лосиный остров» спасли лосёнка на МКАД. В колл-центр нацпарка сегодня поступило сообщение очевидцев, что на 95-м километре МКАД рядом с дорогой стоит лосёнок. Группа из инспекторов и лесничих оперативно выехала на место и предотвратила выход животного на автомагистраль», — говорится в сообщении.
При встрече с лосятами следует соблюдать осторожность, поскольку рядом может находиться их родитель. Начальник эколого-просветительского комплекса «Лосиная биостанция» Иван Юткин предупредил, что прикасаться к лосятам и оленятам нельзя. На детёныше может остаться человеческий запах, который отпугивает взрослых особей. Есть риск, что родитель бросит малыша.
Недавно неожиданное появление лося шокировало жителей Санкт-Петербурга. Огромный сохатый носился по дворам домов и дорогам. По словам очевидцев, лось, вероятно, прибежал из соседних лесов в районе станции «Обухово».