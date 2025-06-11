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11 июня, 15:20

В Москве спасли лосёнка, очутившегося рядом с МКАД

Обложка © Telegram / Нацпарк «Лосиный остров»

Обложка © Telegram / Нацпарк «Лосиный остров»

На МКАДе специальная группа спасла лосёнка, который находился рядом с дорогой. Об этом сообщает национальный парк «Лосиный остров» в своём телеграм-канале.

Нацпарк «Лосиный остров»спас лосёнка. Видео © Telegram / Нацпарк «Лосиный остров»

Детёныш находился возле 95 километра магистрали у трассы, где ежедневно проезжает огромное количество машин. Чтобы не допустить трагедии, на место оперативно прибыли сотрудники парка. Они вырезали секцию в заборе и аккуратно направили животное в лес.

«Сотрудники нацпарка «Лосиный остров» спасли лосёнка на МКАД. В колл-центр нацпарка сегодня поступило сообщение очевидцев, что на 95-м километре МКАД рядом с дорогой стоит лосёнок. Группа из инспекторов и лесничих оперативно выехала на место и предотвратила выход животного на автомагистраль», — говорится в сообщении.

При встрече с лосятами следует соблюдать осторожность, поскольку рядом может находиться их родитель. Начальник эколого-просветительского комплекса «Лосиная биостанция» Иван Юткин предупредил, что прикасаться к лосятам и оленятам нельзя. На детёныше может остаться человеческий запах, который отпугивает взрослых особей. Есть риск, что родитель бросит малыша.

Под Петербургом один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с лосём
Под Петербургом один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с лосём

Недавно неожиданное появление лося шокировало жителей Санкт-Петербурга. Огромный сохатый носился по дворам домов и дорогам. По словам очевидцев, лось, вероятно, прибежал из соседних лесов в районе станции «Обухово».

Юлия Сафиулина
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