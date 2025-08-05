На помойке в Твери найдены детёныши краснокнижной черепахи, выжили не все

14 детёнышей среднеазиатской черепахи были найдены на помойке в Твери, куда их выбросили, вероятно, из-за вирусного заболевания, препятствующего продаже пресмыкающихся. Информацию об этом предоставила Тверская группа помощи рептилиям.

«Мы нашли 14 черепах. Сейчас живы пять из них», — рассказали волонтёры.

На помойке в Твери найдены детёныши краснокнижной черепахи. Видео © VK / Тверь черепахи — рептилии

Сообщается, что эти черепахи обычно завозятся в Тверь из Таджикистана и соседних стран партиями по 50-100 штук для продажи. Каждая особь может стоить до 7 тысяч рублей.

На помойке в Твери найдены детёныши краснокнижной черепахи. Фото © VK / Тверь черепахи — рептилии

По словам волонтёров, выброшенная партия заболела заразным вирусом, что сделало их продажу нецелесообразной. Предположительно, это и стало причиной, которая заставила избавиться от черепах.