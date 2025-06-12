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Регион
12 июня, 06:16

Домашняя черепаха свалилась на голову маленькому ребёнку и убила его

В Китае хозяин черепахи, упавшей на голову ребёнку, заплатит крупную компенсацию

Обложка © Freepik / bearfotos

Обложка © Freepik / bearfotos

В Китае обязали владельца черепахи, которая свалилась на голову ребёнку с высоты, выплатить крупную сумму в качестве компенсации родственникам пострадавшего. Об этом сообщает газета Sin Chew Daily.

Сообщается, что несчастный случай произошёл в китайской провинции Гуандун. Семья Чжао гуляла с маленьким сыном во дворе дома, когда внезапно с высоты на ребёнка упала черепаха. Полученные травмы оказались смертельными, и врачи не смогли спасти мальчика.

В ходе расследования было установлено, что владельцем черепахи является житель комплекса по фамилии Чжан. Родители потерпевшего обратились в суд с иском о возмещении ущерба к владельцу черепахи, управляющей компании и страховой организации. Суд, однако, признал Чжана единственным ответственным лицом и обязал его выплатить семье Чжао компенсацию в размере 1,28 млн юаней (почти 14 миллионов рублей). Чжан попытался оспорить решение в апелляционном порядке, однако ему лишь дали отсрочку платежа на 30 дней.

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А ранее Life.ru рассказывал, как в Петербурге мальчик сорвался с самодельной тарзанки и разбил голову о рельсы. Сообщается, что тарзанка была самодельной.

Мария Любицкая
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