Домашняя черепаха свалилась на голову маленькому ребёнку и убила его

В Китае обязали владельца черепахи, которая свалилась на голову ребёнку с высоты, выплатить крупную сумму в качестве компенсации родственникам пострадавшего. Об этом сообщает газета Sin Chew Daily.

Сообщается, что несчастный случай произошёл в китайской провинции Гуандун. Семья Чжао гуляла с маленьким сыном во дворе дома, когда внезапно с высоты на ребёнка упала черепаха. Полученные травмы оказались смертельными, и врачи не смогли спасти мальчика.

В ходе расследования было установлено, что владельцем черепахи является житель комплекса по фамилии Чжан. Родители потерпевшего обратились в суд с иском о возмещении ущерба к владельцу черепахи, управляющей компании и страховой организации. Суд, однако, признал Чжана единственным ответственным лицом и обязал его выплатить семье Чжао компенсацию в размере 1,28 млн юаней (почти 14 миллионов рублей). Чжан попытался оспорить решение в апелляционном порядке, однако ему лишь дали отсрочку платежа на 30 дней.