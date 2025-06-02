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2 июня, 19:43

Семилетний мальчик умер во время тихого часа в детском саду под Новгородом

Дети. Обложка © unsplash.com / BBC Creative

Дети. Обложка © unsplash.com / BBC Creative

В Новгородской области произошла трагедия: семилетний мальчик скончался в детском саду города Боровичи во время дневного сна. Как сообщает Следственный комитет, всё случилось 2 июня, когда ребёнку стало плохо, и он не дожил до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, воспитатели незамедлительно вызвали медиков, однако прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть. В связи с произошедшим организована доследственная проверка, на месте работает следственная группа.

Прокуратура области также подключилась к расследованию и намерена оценить, насколько соблюдались нормы законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников в детском саду, а также проверить, была ли оказана своевременная медицинская помощь мальчику.

Житель Казани попытался с ножом пройти в детский сад, но был скручен храбрыми родителями
Житель Казани попытался с ножом пройти в детский сад, но был скручен храбрыми родителями

Ранее Life.ru рассказывал, как у детского сада под Новгородом задержали эксгибициониста, который демонстрировал гениталии у детского учреждения. Сам 24-летний мужчина заявил, что «ничего не делал».

Юния Ларсон
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