Семилетний мальчик умер во время тихого часа в детском саду под Новгородом

В Новгородской области произошла трагедия: семилетний мальчик скончался в детском саду города Боровичи во время дневного сна. Как сообщает Следственный комитет, всё случилось 2 июня, когда ребёнку стало плохо, и он не дожил до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, воспитатели незамедлительно вызвали медиков, однако прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть. В связи с произошедшим организована доследственная проверка, на месте работает следственная группа.

Прокуратура области также подключилась к расследованию и намерена оценить, насколько соблюдались нормы законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников в детском саду, а также проверить, была ли оказана своевременная медицинская помощь мальчику.