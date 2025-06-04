В Петербурге мальчик сорвался с самодельной тарзанки и разбил голову о рельсы

В Санкт-Петербурге произошёл несчастный случай, из-за которого пострадал ребёнок. По данным 78.ru, мальчик упал с самодельной тарзанки, после чего ударился затылком о рельсы.

Обстановка в Петербурге после падения мальчика с тарзанки. Фото © 78.ru

Авторы материала уточнили, что 12-летний пострадавший попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики выявили у юного пациента закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану затылка. Выяснилось, что накануне в парке он рухнул с тарзанки с высоты около трёх метров, после чего ушибся. В настоящее время проводится проверка.