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Регион
4 июня, 15:28

В Петербурге мальчик сорвался с самодельной тарзанки и разбил голову о рельсы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

В Санкт-Петербурге произошёл несчастный случай, из-за которого пострадал ребёнок. По данным 78.ru, мальчик упал с самодельной тарзанки, после чего ударился затылком о рельсы.

Обстановка в Петербурге после падения мальчика с тарзанки. Фото © 78.ru

Обстановка в Петербурге после падения мальчика с тарзанки. Фото © 78.ru

Авторы материала уточнили, что 12-летний пострадавший попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики выявили у юного пациента закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану затылка. Выяснилось, что накануне в парке он рухнул с тарзанки с высоты около трёх метров, после чего ушибся. В настоящее время проводится проверка.

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А ранее Life.ru сообщал, что футбольные ворота рухнули на восьмилетнего мальчика в Уссурийске. В региональной прокуратуре отметили, что было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Дарья Нарыкова
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