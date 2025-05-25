Без ограды и знаков: 17-летний юноша погиб, упав в яму на теплотрассе в Новосибирске

Несчастный случай в Новосибирске унес жизнь 17-летнего подростка — юноша сорвался в траншею на месте ремонта теплотрассы, которую не огородили, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура. Следователи возбудили уголовное дело, ответственность может понести подрядчик.

По предварительным данным, работы проводились с 15 по 19 мая в Дзержинском районе города. Подрядчик — коммерческая организация. Однако, как выяснили следователи, объект не был должным образом обезопасен — ни оград, ни табличек, ни света в тёмное время суток.

«Работники организации не предприняли мер по надлежащей установке защитного ограждения, установлению предупреждающих знаков и иных действий по безопасности граждан», — говорится в сообщении.

Юноша упал в траншею и получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работают следователи, изымается документация, допрашиваются сотрудники фирмы.