Без ограды и знаков: 17-летний юноша погиб, упав в яму на теплотрассе в Новосибирске
СУ СК: Подросток погиб в траншее теплотрассы в Новосибирске
Фото с места гибели 17-летнего подростка в Новосибирске. Обложка © VK / СУ СК России по Новосибирской области
Несчастный случай в Новосибирске унес жизнь 17-летнего подростка — юноша сорвался в траншею на месте ремонта теплотрассы, которую не огородили, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура. Следователи возбудили уголовное дело, ответственность может понести подрядчик.
По предварительным данным, работы проводились с 15 по 19 мая в Дзержинском районе города. Подрядчик — коммерческая организация. Однако, как выяснили следователи, объект не был должным образом обезопасен — ни оград, ни табличек, ни света в тёмное время суток.
«Работники организации не предприняли мер по надлежащей установке защитного ограждения, установлению предупреждающих знаков и иных действий по безопасности граждан», — говорится в сообщении.
Юноша упал в траншею и получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работают следователи, изымается документация, допрашиваются сотрудники фирмы.
Прокуратура Дзержинского района взяла расследование на контроль. Семье погибшего предстоит пройти через тяжёлое разбирательство — теперь следствию предстоит установить, кто именно виноват в смертельной халатности.
Об опасных объектах без должной защиты сообщалось и ранее. Так, в Махачкале 12-летний мальчик получил сильнейший удар током от оголённых проводов, спрятанных в дереве. Ребёнку ампутировали два пальца. А в городе Боровичи погибла 17-летняя девушка — она случайно задела провод на заброшенной территории. Следователи выясняют, как такие опасные места остаются доступными для подростков.