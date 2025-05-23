В Махачкале мальчик облокотился на дерево и лишился двух пальцев
Mash: В Дагестане мальчику ампутировали два пальца после удара током
В Махачкале мальчик облокотился на дерево и лишился двух пальцев. Обложка © Telegram / Mash Gor
В Махачкале 12-летний мальчик получил сильный удар током, коснувшись дерева на улице Олега Кошевого. Об этом сообщает Mash Gor.
В Махачкале мальчик облокотился на дерево и лишился двух пальцев. Видео © Telegram / Mash Gor
Оголённые провода трансформатора, спрятанные в ветках, стали причиной ожогов третьей и четвёртой степени на руках. Врачи были вынуждены прибегнуть к ампутации двух пальцев. Теперь пострадавшему предстоит сложная операция по пересадке кожи и длительное восстановление.
Ранее Life.ru сообщал, как 17-летняя девушка погибла от удара током в городе Боровичи Новгородской области. Прогуливаясь по заброшенной территории, где раньше располагалось дорожное предприятие, она коснулась оголённого электрического провода. Сила удара оказалась настолько велика, что спасти подростка не удалось – она умерла до прибытия медиков.