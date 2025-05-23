В Махачкале 12-летний мальчик получил сильный удар током, коснувшись дерева на улице Олега Кошевого. Об этом сообщает Mash Gor.

В Махачкале мальчик облокотился на дерево и лишился двух пальцев. Видео © Telegram / Mash Gor

Оголённые провода трансформатора, спрятанные в ветках, стали причиной ожогов третьей и четвёртой степени на руках. Врачи были вынуждены прибегнуть к ампутации двух пальцев. Теперь пострадавшему предстоит сложная операция по пересадке кожи и длительное восстановление.