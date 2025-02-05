Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 01:46

Телефон на зарядке убил жительницу Карелии, решившую принять душ

СК: Жительница Карелии погибла от удара током, принимая душ с телефоном

В Карелии произошла трагедия: жительница Кондопоги погибла от удара током во время принятия душа. Причиной смерти стало использование мобильного телефона, подключённого к электросети.

Следственное управление СК по региону сообщило, что вечером 3 февраля женщина 1993 года рождения находилась в своей квартире. Во время душа она использовала телефон, который был подключён к сети. В результате попадания воды на электроприбор произошёл удар током, который привёл к мгновенной смерти.

Пресс-служба следственного управления уточнила, что в настоящее время следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося.

В Нижнем Тагиле подросток сорвался с крыши многоэтажки и погиб
В Нижнем Тагиле подросток сорвался с крыши многоэтажки и погиб

Ранее в Белгородской области сгорел частный дом, в котором находились двое малолетних детей и их бабушка, выжить смогла только женщина. Она не успела прийти на помощь внучкам, огонь быстро распространился по дому.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sunnyday7

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Карелия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar