Телефон на зарядке убил жительницу Карелии, решившую принять душ
СК: Жительница Карелии погибла от удара током, принимая душ с телефоном
В Карелии произошла трагедия: жительница Кондопоги погибла от удара током во время принятия душа. Причиной смерти стало использование мобильного телефона, подключённого к электросети.
Следственное управление СК по региону сообщило, что вечером 3 февраля женщина 1993 года рождения находилась в своей квартире. Во время душа она использовала телефон, который был подключён к сети. В результате попадания воды на электроприбор произошёл удар током, который привёл к мгновенной смерти.
Пресс-служба следственного управления уточнила, что в настоящее время следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося.
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