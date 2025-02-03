В Нижнем Тагиле подросток сорвался с крыши многоэтажки и погиб

В Нижнем Тагиле 15-летний подросток сорвался с крыши многоэтажки и погиб, сообщает местный паблик «Инцидент Нижний Тагил» в VK. Причины гибели школьника выясняются.

Двух мёртвых девочек-подростков и женщину нашли в выгоревшем дотла доме в Минусинске

Двух мёртвых девочек-подростков и женщину нашли в выгоревшем дотла доме в Минусинске

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 13-летний мальчик получил ожоги лица после того, как неизвестные разбили бутылку со щёлочью прямо на детской площадке и брызги попали на ребёнка, сейчас полиция проводит проверку.