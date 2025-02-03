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Регион
3 февраля, 16:14

В Нижнем Тагиле подросток сорвался с крыши многоэтажки и погиб

В Нижнем Тагиле под окнами дома нашли мёртвого подростка. Обложка © VK / Инцидент Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле под окнами дома нашли мёртвого подростка. Обложка © VK / Инцидент Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле 15-летний подросток сорвался с крыши многоэтажки и погиб, сообщает местный паблик «Инцидент Нижний Тагил» в VK. Причины гибели школьника выясняются.

В Нижнем Тагиле под окнами дома нашли мёртвого подростка. Обложка © VK / Инцидент Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле под окнами дома нашли мёртвого подростка. Обложка © VK / Инцидент Нижний Тагил

Трагедия произошла на улице Пихтовой, 28. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, однако медики не смогли реанимировать молодого человека.

Двух мёртвых девочек-подростков и женщину нашли в выгоревшем дотла доме в Минусинске
Двух мёртвых девочек-подростков и женщину нашли в выгоревшем дотла доме в Минусинске

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 13-летний мальчик получил ожоги лица после того, как неизвестные разбили бутылку со щёлочью прямо на детской площадке и брызги попали на ребёнка, сейчас полиция проводит проверку.

Татьяна Миссуми
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