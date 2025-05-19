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19 мая, 10:56

17-летняя девушка погибла, случайно задев провод в заброшке

В Боровичах 17-летняя девушка погибла от удара током

Фото © freepik / Rawpixel.com

Фото © freepik / Rawpixel.com

В городе Боровичи 17-летняя девушка погибла, случайно задев провод на заброшенной территории. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СУСК по Новгородской области.

Девушка-подросток гуляла по неэксплуатируемой территории бывшего дорожного предприятия, когда случайно задела электрический провод. Удар оказался смертельным — она скончалась до приезда скорой помощи.

«Проходя мимо трансформаторной подстанции, получила повреждения головы в результате воздействия электрическим током, после чего скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении следователей.

По факту гибели возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура также начала проверку: ведомство оценит, почему территория была открыта для доступа и как велась профилактическая работа с семьёй погибшей.

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Это уже не первый трагический случай с подростками в заброшенных зданиях. Ранее под Владимиром молния ударила в разрушенный дом, в результате погиб школьник, который прятался там от грозы. Ещё четверо его друзей получили травмы, двоих пришлось госпитализировать.

Милена Скрипальщикова
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