17-летняя девушка погибла, случайно задев провод в заброшке

В городе Боровичи 17-летняя девушка погибла, случайно задев провод на заброшенной территории. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СУСК по Новгородской области.

Девушка-подросток гуляла по неэксплуатируемой территории бывшего дорожного предприятия, когда случайно задела электрический провод. Удар оказался смертельным — она скончалась до приезда скорой помощи.

«Проходя мимо трансформаторной подстанции, получила повреждения головы в результате воздействия электрическим током, после чего скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении следователей.

По факту гибели возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура также начала проверку: ведомство оценит, почему территория была открыта для доступа и как велась профилактическая работа с семьёй погибшей.