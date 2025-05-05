В Самаре прохожий разбил лицо зумеру-велосипедисту за то, что тот задел его рулём и послал

В Самаре на набережной между подростком-велосипедистом и взрослым мужчиной разгорелся конфликт, переросший в драку с серьёзными последствиями. Об инциденте сообщил SHOT.

13-летний школьник, катаясь по велодорожке, задел рулём 50-летнего музыканта, известного под псевдонимом ТиграБой. После столкновения подросток грубо выругался в адрес мужчины, а тот психанул и ударил одетого в защитный шлем парня.

В результате инцидента у подростка оказалась разбита губа. Когда один из очевидцев попытался заступиться за школьника, он тоже получил удар. Музыканта задержали и завели на него уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.