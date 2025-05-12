Рядом с детской площадкой: Кровавая находка на помойке повергла в ужас жителей Казани
Mash Iptash: Жители Казани обнаружили на помойке два пакета с ампулами с кровью
Жители посёлка Малые Клыки Советского района Казани обнаружили в мусорном баке, стоящем у детской площадки, выброшенные пробирки для забора крови. Несколько мешков с использованными медицинскими принадлежностями могли оставить на помойке сотрудники местной взрослой поликлиники или наркологички «Инсайт». Оба медучреждения находятся в шаговой доступности, сообщает Mash Iptash.
В Казани в мусорке нашли два пакета с ампулами с кровью. Видео © Telegram / Mash Iptash
Люди уверены, что это остатки лабораторных исследований. Некоторые ампулы разбиты, а кровь растекается по земле. Главный страх населения – что эта кровь может оказаться заразной, а вблизи играют дети.
А ранее петербуржцы нашли на помойке канистры с опасными химическими отходами. СК возбудил уголовное дело.
Life.ru / Kandinsky 3.1