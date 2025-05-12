Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 11:13

Рядом с детской площадкой: Кровавая находка на помойке повергла в ужас жителей Казани

Mash Iptash: Жители Казани обнаружили на помойке два пакета с ампулами с кровью

Жители посёлка Малые Клыки Советского района Казани обнаружили в мусорном баке, стоящем у детской площадки, выброшенные пробирки для забора крови. Несколько мешков с использованными медицинскими принадлежностями могли оставить на помойке сотрудники местной взрослой поликлиники или наркологички «Инсайт». Оба медучреждения находятся в шаговой доступности, сообщает Mash Iptash.

В Казани в мусорке нашли два пакета с ампулами с кровью. Видео © Telegram / Mash Iptash

Люди уверены, что это остатки лабораторных исследований. Некоторые ампулы разбиты, а кровь растекается по земле. Главный страх населения – что эта кровь может оказаться заразной, а вблизи играют дети.

Петербургский дворник нашёл череп в мусорке
Петербургский дворник нашёл череп в мусорке

А ранее петербуржцы нашли на помойке канистры с опасными химическими отходами. СК возбудил уголовное дело.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar