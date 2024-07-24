Вспыхнут в любой момент: Петербуржцы нашли на помойке канистры с опасными химическими отходами
В Петербурге неизвестные оставили в мусорке канистры с химическими отходами
Канистры с взрывоопасными химическими отходами в Петербурге. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА
Жителям одного из домов Санкт-Петербурга подбросили в мусорный бак канистры с взрывоопасными химическими отходами. Местные граждане опасаются, что их двор может вспыхнуть в любой момент, пишет SHOT ПРОВЕРКА.
В Петербурге неизвестные люди сбросили канистры с опасными химическими веществами в мусорку. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
По информации телеграм-канала, неизвестные люди приехали во двор на улице Маршала Блюхера на "газели" без номеров и сбросили отходы в мусорный бак. Там местные обнаружили канистры с борной и соляной кислотой, изопропиловым спиртом и другими горючими веществами.
Канистры с взрывоопасными химическими отходами в Петербурге. Коллаж © SHOT ПРОВЕРКА
Петербуржцы волнуются, что контейнеры для мусора якобы открыты по всему городу, поэтому кто угодно может закинуть опасные вещества, в том числе легковоспламеняющиеся и взрывоопасные. По этой причине увеличивается риск возникновения пожаров. Следствие возбудило уголовное дело по факту сброса химических отходов.
А ранее Life.ru писал, что мужчина принял надувную куклу на свалке в Норильске за убитую женщину. Интернет-пользователи призвали ввести штрафы за подобные предметы на свалках или улицах, так как подобные находки могут довести до инфаркта любого человека.