Россиянам назвали вещи, которые запрещено хранить на балконе
Эксперт Щетинин: Некоторые вещи могут вызвать пожар, если хранить их на балконе
Многие любят хранить на балконе вещи, которые редко используют, но это не всегда безопасно. Так, например, не стоит складировать там оставшиеся после ремонта материалы, в том числе лаки, растворители и прочие горючие химикаты, так как они могут вспыхнуть от солнечных лучей. Помимо того, на балконе нельзя хранить прозрачную жидкость в стеклянной таре, говорит заслуженный спасатель Сергей Щетинин.
"Может образоваться так называемый солнечный зайчик, который, попав на какой-то легковоспламеняющийся предмет, может вызвать пожар. Вообще, лучше убрать все лишние вещи с балкона. В период цветения тополя на балконах и лоджиях образуются небольшие пробки из семян с этим пухом. Под воздействием даже небольших температур возможно их возгорание", — предостерёг он в эфире "Радио Sputnik".
Ранее были названы вещи, которые нельзя держать под кроватью. В их числе, например, чемоданы.
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