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21 июня, 12:42

В МЧС назвали правила безопасной фотографии ко Дню селфи и показали, как надо делать "себяшку"

В МЧС посоветовали не фотографироваться во время езды на транспортном средстве

21 июня отмечается Международный день селфи. Это праздник для фотографов абсолютно любого калибра и объектива. Сегодня люди делятся в соцсетях своими самыми удивительными, забавными и памятными фотографиями. Сотрудники МЧС России решили не отставать и подготовили обращение с правилами безопасной фотографии, которое опубликовали у себя в телеграм-канале.

В МЧС напомнили о правилах безопасной фотографии к Международному дню селфи. Видео © Telegram / МЧС России

Представители Министерства чрезвычайных ситуаций напомнили россиянам о правилах безопасности при съёмке самых креативных фото:

  • не фотографироваться во время езды на транспортном средстве;
  • принимать устойчивое положение для фото;
  • исключить съёмку на проезжей части и железнодорожных путях;
  • для селфи опасны заброшенные здания, движущийся транспорт, выступы на экстремальной высоте.

Кроме того, в министерстве добавили, что самое безопасное селфи — это селфи со спасателем.

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Ранее Life.ru составил подборку мест в России, где можно сделать потрясающие фотографии, которые потом ваши дети будут показывать внукам. К примеру, в топ попало розовое озеро Сасык-Сиваш, находящееся в Крыму. Оно похоже на поверхность далёкой планеты, от которой был бы в восторге даже сам Стэнли Кубрик с его "Космической одиссеей".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mauricio Graiki

Владимир Озеров
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