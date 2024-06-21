В МЧС назвали правила безопасной фотографии ко Дню селфи и показали, как надо делать "себяшку"

21 июня отмечается Международный день селфи. Это праздник для фотографов абсолютно любого калибра и объектива. Сегодня люди делятся в соцсетях своими самыми удивительными, забавными и памятными фотографиями. Сотрудники МЧС России решили не отставать и подготовили обращение с правилами безопасной фотографии, которое опубликовали у себя в телеграм-канале.

Ранее Life.ru составил подборку мест в России, где можно сделать потрясающие фотографии, которые потом ваши дети будут показывать внукам. К примеру, в топ попало розовое озеро Сасык-Сиваш, находящееся в Крыму. Оно похоже на поверхность далёкой планеты, от которой был бы в восторге даже сам Стэнли Кубрик с его "Космической одиссеей".