В МЧС назвали правила безопасной фотографии ко Дню селфи и показали, как надо делать "себяшку"
В МЧС посоветовали не фотографироваться во время езды на транспортном средстве
21 июня отмечается Международный день селфи. Это праздник для фотографов абсолютно любого калибра и объектива. Сегодня люди делятся в соцсетях своими самыми удивительными, забавными и памятными фотографиями. Сотрудники МЧС России решили не отставать и подготовили обращение с правилами безопасной фотографии, которое опубликовали у себя в телеграм-канале.
В МЧС напомнили о правилах безопасной фотографии к Международному дню селфи. Видео © Telegram / МЧС России
Представители Министерства чрезвычайных ситуаций напомнили россиянам о правилах безопасности при съёмке самых креативных фото:
- не фотографироваться во время езды на транспортном средстве;
- принимать устойчивое положение для фото;
- исключить съёмку на проезжей части и железнодорожных путях;
- для селфи опасны заброшенные здания, движущийся транспорт, выступы на экстремальной высоте.
Кроме того, в министерстве добавили, что самое безопасное селфи — это селфи со спасателем.
Ранее Life.ru составил подборку мест в России, где можно сделать потрясающие фотографии, которые потом ваши дети будут показывать внукам. К примеру, в топ попало розовое озеро Сасык-Сиваш, находящееся в Крыму. Оно похоже на поверхность далёкой планеты, от которой был бы в восторге даже сам Стэнли Кубрик с его "Космической одиссеей".
Shutterstock / FOTODOM / Mauricio Graiki