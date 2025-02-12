Петербургский дворник нашёл череп в мусорке
78.ru: В Петербурге дворник нашёл в мусорном баке фрагмент черепа
Петербургский дворник обнаружил необычную находку в мусорном баке. В одном из пакетов лежал фрагмент человеческого черепа, передаёт 78.ru.
По данным журналистов, всё произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга около дома № 23 на шоссе Революции. Дворник тут же вызвал полицию. Правоохранители направили череп в морг на исследование. Предстоит выяснить, как именно он оказался в контейнере для мусора и кому принадлежал.
Ранее на берегу озера в Гатчине около Колпанского озера нашли останки человека, рядом с которыми лежала пневматическая винтовка. При этом голова находилась отдельно от остального скелета.