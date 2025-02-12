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Регион
12 февраля, 15:54

Петербургский дворник нашёл череп в мусорке

78.ru: В Петербурге дворник нашёл в мусорном баке фрагмент черепа

Петербургский дворник обнаружил необычную находку в мусорном баке. В одном из пакетов лежал фрагмент человеческого черепа, передаёт 78.ru.

По данным журналистов, всё произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга около дома № 23 на шоссе Революции. Дворник тут же вызвал полицию. Правоохранители направили череп в морг на исследование. Предстоит выяснить, как именно он оказался в контейнере для мусора и кому принадлежал.

Ранее на берегу озера в Гатчине около Колпанского озера нашли останки человека, рядом с которыми лежала пневматическая винтовка. При этом голова находилась отдельно от остального скелета.

Скелет человека нашли в коллекторе в Москве
Скелет человека нашли в коллекторе в Москве
Обложка ©

Freepik

Полина Никифорова
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