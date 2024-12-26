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26 декабря, 07:40

Скелет человека нашли в коллекторе в Москве

Человеческие останки в люке. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Человеческие останки в люке. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве на улице Чертановской при проведении работ в дорожном люке был обнаружен скелет человека. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры в своём телеграм-канале.

«При проведении работ на ул. Чертановская обнаружены скелетированные останки человека. Чертановская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сказано в публикации.

Теперь обнаруженные останки будут направлены судмедэкспертам для установления причины гибели человека и его личности.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве обнаружили два трупа в кабине грузовика, припаркованного возле одного из домов. Мёртвые тела случайно увидели через окно прохожие, вызвавшие экстренные службы. Двери в машине были наглухо заперты.

Владимир Озеров
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