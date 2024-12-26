Скелет человека нашли в коллекторе в Москве

В Москве на улице Чертановской при проведении работ в дорожном люке был обнаружен скелет человека. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры в своём телеграм-канале.

«При проведении работ на ул. Чертановская обнаружены скелетированные останки человека. Чертановская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сказано в публикации.

Теперь обнаруженные останки будут направлены судмедэкспертам для установления причины гибели человека и его личности.