Скелет человека нашли в коллекторе в Москве
Человеческие останки в люке. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве на улице Чертановской при проведении работ в дорожном люке был обнаружен скелет человека. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры в своём телеграм-канале.
«При проведении работ на ул. Чертановская обнаружены скелетированные останки человека. Чертановская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сказано в публикации.
Теперь обнаруженные останки будут направлены судмедэкспертам для установления причины гибели человека и его личности.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве обнаружили два трупа в кабине грузовика, припаркованного возле одного из домов. Мёртвые тела случайно увидели через окно прохожие, вызвавшие экстренные службы. Двери в машине были наглухо заперты.