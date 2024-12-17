В Москве обнаружили два трупа в кабине грузовика

Тела двух погибших только что обнаружили в кабине грузовика в Москве. Ford Transit был припаркован возле одного из домов на улице Суздальской в Новокосино, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, погибших случайно увидели через окно прохожие и вызвали экстренные службы. Машина была закрыта. Дверь пришлось вскрывать специальным инструментом. Причина смерти двух человек выясняется.