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Регион
17 декабря, 16:29

В Москве обнаружили два трупа в кабине грузовика

SHOT: Тела двух погибших обнаружили в кабине грузовика в Москве

Тела двух погибших только что обнаружили в кабине грузовика в Москве. Ford Transit был припаркован возле одного из домов на улице Суздальской в Новокосино, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, погибших случайно увидели через окно прохожие и вызвали экстренные службы. Машина была закрыта. Дверь пришлось вскрывать специальным инструментом. Причина смерти двух человек выясняется.

Ранее в Магадане нашли машину с трупом девушки и мужчиной без сознания. Инцидент произошёл в ночь на 15 декабря. Точную причину гибели девушки установит судмедэкспертиза. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Shutterstock / FOTODOM / ViktoriaIvanets

Полина Никифорова
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