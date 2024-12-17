В Москве обнаружили два трупа в кабине грузовика
SHOT: Тела двух погибших обнаружили в кабине грузовика в Москве
Тела двух погибших только что обнаружили в кабине грузовика в Москве. Ford Transit был припаркован возле одного из домов на улице Суздальской в Новокосино, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, погибших случайно увидели через окно прохожие и вызвали экстренные службы. Машина была закрыта. Дверь пришлось вскрывать специальным инструментом. Причина смерти двух человек выясняется.
Ранее в Магадане нашли машину с трупом девушки и мужчиной без сознания. Инцидент произошёл в ночь на 15 декабря. Точную причину гибели девушки установит судмедэкспертиза. Обстоятельства случившегося выясняются.
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