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Регион
17 декабря, 10:52

В ЛНР в закрытой квартире нашли истерзанные тела двух маленьких детей и их матери

Прокуратура ЛНР расследует дело по факту убийства женщины и её малолетних детей

Дедушка обнаружил в квартире тела дочери, внука и внучки. Фото © Telegram / «Прокуратура ЛНР»

Дедушка обнаружил в квартире тела дочери, внука и внучки. Фото © Telegram / «Прокуратура ЛНР»

В Краснодоне ЛНР в закрытой квартире нашли истерзанные тела двух маленьких детей и их матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Тела дочери, 8-летнего внука и 6- летней внучки с резаными ранами обнаружил дедушка, который никак не мог дозвониться до родных. Следов взлома обнаружено не было.

Следов взлома обнаружено не было. Фото © Telegram / «Прокуратура ЛНР»

Следов взлома обнаружено не было. Фото © Telegram / «Прокуратура ЛНР»

Женщина в одиночку воспитывала дочь и сына, отец числится в списках пропавших без вести. Мать двоих детей страдала шизофренией, поэтому рассматривается версия, что убийство она могла совершить сама, сообщает Mash на Донбассе.

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Ранее Life.ru рассказал о страшном случае, который произошёл в Краснодарском крае. Там безжизненные тела 23-летнего сотрудника полиции и его 19-летней супруги были обнаружены пожарными после тушения огня в квартире. На шеях погибших были резаные раны. Выяснилось, что 29-летний мужчина таким способом попытался скрыть убийство в пожаре. Был объявлен план перехват.

Алена Пенчугина
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