В ЛНР в закрытой квартире нашли истерзанные тела двух маленьких детей и их матери
Прокуратура ЛНР расследует дело по факту убийства женщины и её малолетних детей
Дедушка обнаружил в квартире тела дочери, внука и внучки. Фото © Telegram / «Прокуратура ЛНР»
В Краснодоне ЛНР в закрытой квартире нашли истерзанные тела двух маленьких детей и их матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Тела дочери, 8-летнего внука и 6- летней внучки с резаными ранами обнаружил дедушка, который никак не мог дозвониться до родных. Следов взлома обнаружено не было.
Следов взлома обнаружено не было. Фото © Telegram / «Прокуратура ЛНР»
Женщина в одиночку воспитывала дочь и сына, отец числится в списках пропавших без вести. Мать двоих детей страдала шизофренией, поэтому рассматривается версия, что убийство она могла совершить сама, сообщает Mash на Донбассе.
Ранее Life.ru рассказал о страшном случае, который произошёл в Краснодарском крае. Там безжизненные тела 23-летнего сотрудника полиции и его 19-летней супруги были обнаружены пожарными после тушения огня в квартире. На шеях погибших были резаные раны. Выяснилось, что 29-летний мужчина таким способом попытался скрыть убийство в пожаре. Был объявлен план перехват.