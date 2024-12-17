В ЛНР в закрытой квартире нашли истерзанные тела двух маленьких детей и их матери

В Краснодоне ЛНР в закрытой квартире нашли истерзанные тела двух маленьких детей и их матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Тела дочери, 8-летнего внука и 6- летней внучки с резаными ранами обнаружил дедушка, который никак не мог дозвониться до родных. Следов взлома обнаружено не было.

Следов взлома обнаружено не было. Фото © Telegram / «Прокуратура ЛНР»

Женщина в одиночку воспитывала дочь и сына, отец числится в списках пропавших без вести. Мать двоих детей страдала шизофренией, поэтому рассматривается версия, что убийство она могла совершить сама, сообщает Mash на Донбассе.