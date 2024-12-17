В Перми молодой неадекват выбросил девушку с балкона и выпал вслед за ней
СК: Парень и девушка выпали из окна многоэтажки под Пермью, юноша скончался
В селе Гамово под Пермью произошла трагедия, в результате которой погиб 17-летний парень, а 14-летняя девушка была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Несовершеннолетние выпали из окна многоэтажки, свидетелями инцидента стали жители соседних домов. Как сообщает SHOT, причиной стала ссора.
По словам очевидцев, незадолго до ЧП парень избивал девушку, а затем толкнул её с балкона. Спустя несколько секунд он выпал вслед за ней. Знакомые парочки утверждают, что пострадавшая не имела вредных привычек, в то время как юноша периодически выпивал и употреблял наркотики.
Пермским межрайонным следственным отделом СУ СК России по региону организована проверка. В ходе расследования проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает Telegram-канал ведомства.
«Изымаются предметы, имеющие значение, назначаются необходимые судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы», — отмечается в публикации.
Сотрудники СУ СК России по Пермскому краю проводят проверку на месте происшествия. Видео © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю
Ранее СК РФ возбудил дело по факту избиения пациента психоневрологического интерната, повлекшего смерть потерпевшего. По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью проходит санитар учреждения.
Telegram / SHOT