В Перми молодой неадекват выбросил девушку с балкона и выпал вслед за ней

В селе Гамово под Пермью произошла трагедия, в результате которой погиб 17-летний парень, а 14-летняя девушка была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Несовершеннолетние выпали из окна многоэтажки, свидетелями инцидента стали жители соседних домов. Как сообщает SHOT , причиной стала ссора.

По словам очевидцев, незадолго до ЧП парень избивал девушку, а затем толкнул её с балкона. Спустя несколько секунд он выпал вслед за ней. Знакомые парочки утверждают, что пострадавшая не имела вредных привычек, в то время как юноша периодически выпивал и употреблял наркотики.