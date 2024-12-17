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Регион
16 декабря, 23:41

В Перми молодой неадекват выбросил девушку с балкона и выпал вслед за ней

СК: Парень и девушка выпали из окна многоэтажки под Пермью, юноша скончался

В селе Гамово под Пермью произошла трагедия, в результате которой погиб 17-летний парень, а 14-летняя девушка была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Несовершеннолетние выпали из окна многоэтажки, свидетелями инцидента стали жители соседних домов. Как сообщает SHOT, причиной стала ссора.

По словам очевидцев, незадолго до ЧП парень избивал девушку, а затем толкнул её с балкона. Спустя несколько секунд он выпал вслед за ней. Знакомые парочки утверждают, что пострадавшая не имела вредных привычек, в то время как юноша периодически выпивал и употреблял наркотики.

Пермским межрайонным следственным отделом СУ СК России по региону организована проверка. В ходе расследования проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает Telegram-канал ведомства.

«Изымаются предметы, имеющие значение, назначаются необходимые судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы», — отмечается в публикации.

Сотрудники СУ СК России по Пермскому краю проводят проверку на месте происшествия. Видео © Telegram / СУ СК России по Пермскому краю

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Обложка ©

Telegram / SHOT

Анатолий Цейко
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