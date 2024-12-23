В Забайкалье 17-летняя мать родила в туалете кафе и выбросила малыша в выгребную яму

Тело младенца нашли в туалете придорожного кафе в Забайкальском крае. Личность матери уже установлена, сейчас с ней работают правоохранительные органы. Ей оказалась 17-летняя девушка, она родила в туалете и выбросила новорождённого в выгребную яму, заявили ТАСС в правоохранительных органах.