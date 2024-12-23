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23 декабря, 10:17

В Забайкалье 17-летняя мать родила в туалете кафе и выбросила малыша в выгребную яму

В Забайкальском крае в придорожном кафе нашли труп новорождённого

В Забайкалье 17-летняя мать родила в туалете кафе и выбросила малыша в выгребную яму. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Забайкалье 17-летняя мать родила в туалете кафе и выбросила малыша в выгребную яму. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Тело младенца нашли в туалете придорожного кафе в Забайкальском крае. Личность матери уже установлена, сейчас с ней работают правоохранительные органы. Ей оказалась 17-летняя девушка, она родила в туалете и выбросила новорождённого в выгребную яму, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

«В настоящий момент следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Осмотрено место происшествия, допрошены владельцы и работники кафе, свидетели. Назначены судебные медицинские экспертизы, проводятся другие мероприятия»,указали в следственном комитете.

Инцидент произошёл в субботу, 21 декабря. Кафе расположено в Карымском районе. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка).

Ранее труп 6-месячного мальчика нашли в Таганроге 24 ноября. Вместе с ним лежал покалеченный брат-близнец. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Следствию удалось установить, что пьяная мать избила сыновей, после чего принесла их в переносках в ближайший магазин и бросила там.

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Полина Никифорова
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