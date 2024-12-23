В Забайкалье 17-летняя мать родила в туалете кафе и выбросила малыша в выгребную яму
В Забайкальском крае в придорожном кафе нашли труп новорождённого
В Забайкалье 17-летняя мать родила в туалете кафе и выбросила малыша в выгребную яму. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Тело младенца нашли в туалете придорожного кафе в Забайкальском крае. Личность матери уже установлена, сейчас с ней работают правоохранительные органы. Ей оказалась 17-летняя девушка, она родила в туалете и выбросила новорождённого в выгребную яму, заявили ТАСС в правоохранительных органах.
«В настоящий момент следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Осмотрено место происшествия, допрошены владельцы и работники кафе, свидетели. Назначены судебные медицинские экспертизы, проводятся другие мероприятия», — указали в следственном комитете.
Инцидент произошёл в субботу, 21 декабря. Кафе расположено в Карымском районе. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка).
Ранее труп 6-месячного мальчика нашли в Таганроге 24 ноября. Вместе с ним лежал покалеченный брат-близнец. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Следствию удалось установить, что пьяная мать избила сыновей, после чего принесла их в переносках в ближайший магазин и бросила там.