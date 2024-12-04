В Чите в хостеле нашли тело новорождённого, его мать погибла в больнице

Прокуратура Забайкалья начала проверку в связи с обнаружением в номере хостела в Чите тела новорождённого ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Центрального района города Читы проводит проверку по факту обнаружения в конце прошлой недели в одном из хостелов краевого центра тела новорождённого ребёнка, мать которого скончалась на следующий день в больнице», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры проведут проверку и примут меры прокурорского реагирования в отношении профилактических органов. Также ведомство контролирует работу правоохранительных органов.