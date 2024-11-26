Младенец умер после жаропонижающего в благотворительном фонде в Екатеринбурге

В благотворительном фонде Екатеринбурга «Ника» умер 6-месячный малыш. Ребёнок проживал там со своей мамой и в последнее время болел. Об этом пишет URA.ru, ссылаясь на источник.

Сообщается, что молодая женщина в силу сложных жизненных обстоятельств была вынуждена поселиться в фонде со своим сыном. Недавно у ребёнка появилась температура, рвота и понос, однако мать отказалась обращаться к врачам и лечила сына жаропонижающими таблетками.

Рано утром 25 ноября женщина проверила сына в кроватке и обнаружила, что он не дышит. Врачи скорой помощи констатировали смерть малыша. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. В пресс-службе свердловского СУ СКР от комментария воздержались. По данным источника, история с гибелью малыша не связана с криминалом.