Младенец умер после жаропонижающего в благотворительном фонде в Екатеринбурге
В благотворительном фонде Екатеринбурга «Ника» умер 6-месячный малыш. Ребёнок проживал там со своей мамой и в последнее время болел. Об этом пишет URA.ru, ссылаясь на источник.
Сообщается, что молодая женщина в силу сложных жизненных обстоятельств была вынуждена поселиться в фонде со своим сыном. Недавно у ребёнка появилась температура, рвота и понос, однако мать отказалась обращаться к врачам и лечила сына жаропонижающими таблетками.
Рано утром 25 ноября женщина проверила сына в кроватке и обнаружила, что он не дышит. Врачи скорой помощи констатировали смерть малыша. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. В пресс-службе свердловского СУ СКР от комментария воздержались. По данным источника, история с гибелью малыша не связана с криминалом.
Ранее Life.ru рассказывал о смерти 7-месячного мальчика, которого мать накормила борщом на бульоне из свинины, хлебом и пакетированным соком. В результате у малыша возник острый гастроэнтерит, однако в больницу женщина не спешила обращаться. Спустя некоторое время младенец начал задыхаться, но и здесь мать не поторопилась вызвать скорую помощь, а пошла к педиатру. Мальчик скончался в больнице. Мать осудили на семь месяцев за причинение смерти по неосторожности.