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31 января, 06:20

Без головы и с винтовкой: Останки человека нашли на берегу озера в Гатчине

В Гатчине обнаружены скелетированные останки человека без головы

В Гатчине, неподалёку от Колпанского озера, были найдены останки человека. Рядом с телом находилась пневматическая винтовка, а голова жертвы лежала в нескольких метрах от туловища, сообщает 78.ru.

Местный житель сообщил в полицию о расчленённых останках, обнаруженных на улице Ленинградских ополченцев, рядом с жилыми домами. Прибывшие на место правоохранители обнаружили скелет в зимнем комбинезоне, а также пули для пневматики.

В настоящее время полиция пытается установить личность погибшего и выяснить обстоятельства его смерти.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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