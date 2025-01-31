Без головы и с винтовкой: Останки человека нашли на берегу озера в Гатчине
В Гатчине обнаружены скелетированные останки человека без головы
В Гатчине, неподалёку от Колпанского озера, были найдены останки человека. Рядом с телом находилась пневматическая винтовка, а голова жертвы лежала в нескольких метрах от туловища, сообщает 78.ru.
Местный житель сообщил в полицию о расчленённых останках, обнаруженных на улице Ленинградских ополченцев, рядом с жилыми домами. Прибывшие на место правоохранители обнаружили скелет в зимнем комбинезоне, а также пули для пневматики.
В настоящее время полиция пытается установить личность погибшего и выяснить обстоятельства его смерти.
Ранее в Японии нашли останки российского моряка, который пропал в Китае семь лет назад. Им оказался 51-летний электромеханик из города Холмска Сахалинской области Андрей Фролов. Последний раз Андрея видели в ноябре 2017 года: он выходил в море из китайского порта Вэйхай на рыболовном судне FIT, где работал электромехаником.
Life.ru / Шедеврум