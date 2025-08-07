Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

7 августа, 13:44

Повторение 2010 года: Москвичей предупредили об аномальной жаре до 45 градусов

Учёный Карнаухов: Москву может накрыть аномальная жара до 45 градусов

Обложка © Life.ru

Москву в ближайшие годы может накрыть аномальная жара до 45 градусов, превосходящая по интенсивности показатели 2010 года. Об этом предупредил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я каждый год опасаюсь, что у нас может быть повторение того, что было в 2010 году, но только в более выраженной форме. То есть не 40-градусная жара, а 45-градусная. Не полтора месяца без осадков, а два месяца без осадков», — заявил учёный.

Он призвал заранее готовиться к таким климатическим изменениям, включая профилактические работы в лесах и на бывших торфяниках. Особую опасность, по словам специалиста, представляют возможные массовые пожары, которые могут привести к критическому повышению концентрации угарного газа в воздухе. Карнаухов предупредил, что это создаст прямую угрозу жизни для миллионов жителей центрального региона.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в августе аномальная жара продержится лишь в первые десять дней, а с 11-го числа температура начнёт снижаться. По её прогнозу, в сентябре бабьего лета не ожидается: первый осенний месяц будет типичным — прохладным и с осадками.

Анастасия Никонорова
