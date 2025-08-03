Синоптик предупредил о пике аномальных ливней в Москве

Москву вечером 4 августа ожидает пик аномальных ливней с рекордным количеством осадков. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.

За сутки 4-5 августа выпадет до 80 миллиметров осадков — это месячная норма, отметил метеоролог. Наиболее интенсивные дожди (до 36 мм осадков) прогнозируются во вторник вечером, а к середине дня 5 августа суммарно добавится ещё 44 мм.

После кратковременного прояснения в среду, дожди возобновятся в четверг днём и продлятся до пятницы, но уже с меньшей интенсивностью. В выходные синоптики обещают солнечную погоду с температурой до +25°С.

Неутешительный прогноз даёт и главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

«На следующей неделе погода сложная. Сейчас выходит южный циклон, центр которого завтра окажется над Москвой. Мы ожидаем второй этап ненастья за последние пять дней. Может выпасть более 30 мм за сутки», — рассказала синоптик.