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3 августа, 17:40

Синоптик предупредил о пике аномальных ливней в Москве

Синоптик Тишковец: Вечером 4 августа в Москве выпадет месячная норма осадков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москву вечером 4 августа ожидает пик аномальных ливней с рекордным количеством осадков. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.

За сутки 4-5 августа выпадет до 80 миллиметров осадков — это месячная норма, отметил метеоролог. Наиболее интенсивные дожди (до 36 мм осадков) прогнозируются во вторник вечером, а к середине дня 5 августа суммарно добавится ещё 44 мм.

После кратковременного прояснения в среду, дожди возобновятся в четверг днём и продлятся до пятницы, но уже с меньшей интенсивностью. В выходные синоптики обещают солнечную погоду с температурой до +25°С.

Неутешительный прогноз даёт и главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.

«На следующей неделе погода сложная. Сейчас выходит южный циклон, центр которого завтра окажется над Москвой. Мы ожидаем второй этап ненастья за последние пять дней. Может выпасть более 30 мм за сутки», — рассказала синоптик.

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Ранее метеоролог предупредила, что только первые десять дней августа будут анормально жаркими, а уже с 11 числа температура пойдёт на спад. Согласно прогнозу синоптика, бабьего лета в грядущем сентябре можно не ждать: первый месяц осени будет классическим — холодным и дождливым.

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Юрий Лысенко
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