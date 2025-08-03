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Регион
3 августа, 13:40

34 дома затопило из-за ливней и выхода из берегов рек на Кубани

Обложка © VK / Краснодар сгеодня

Обложка © VK / Краснодар сгеодня

В Краснодарском крае затопило 70 придомовых территорий и 34 дома после мощных ливней и выхода воды из рек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления (ГУ) МЧС России по региону. Жителям предложили пункты временного размещения.

«Подтоплены 70 придомовых территорий и 34 дома в посёлках Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. В готовности 2 пункта временного размещения на 100 мест», — уточнили в ведомстве.

К местам подтопления направлены 48 спасателей и шесть единиц спецтехники. Всего к ликвидации последствий подтопления привлечены более 150 человек и 44 единицы техники. Синоптики дают неутешительные прогнозы: ливни, град и порывистый ветер ещё могут вновь накрыть регион.

Движение через Молдавановский перевал после сошедшего селя восстановлено
Движение через Молдавановский перевал после сошедшего селя восстановлено

Напомним, в Краснодарском крае из-за обильных ливней поднялся уровень воды в реках, что привело к массовым подтоплениям жилых зон. В посёлке Лермонтова обрушился мост через реку Шапсухо. А в селе Дефановка с автомобильного моста в воду рухнул автобус с пассажирами. В Туапсинском районе объявлен режим ЧС из-за непогоды.

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Татьяна Миссуми
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