34 дома затопило из-за ливней и выхода из берегов рек на Кубани

В Краснодарском крае затопило 70 придомовых территорий и 34 дома после мощных ливней и выхода воды из рек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления (ГУ) МЧС России по региону. Жителям предложили пункты временного размещения.

«Подтоплены 70 придомовых территорий и 34 дома в посёлках Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. В готовности 2 пункта временного размещения на 100 мест», — уточнили в ведомстве.