34 дома затопило из-за ливней и выхода из берегов рек на Кубани
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В Краснодарском крае затопило 70 придомовых территорий и 34 дома после мощных ливней и выхода воды из рек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления (ГУ) МЧС России по региону. Жителям предложили пункты временного размещения.
«Подтоплены 70 придомовых территорий и 34 дома в посёлках Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. В готовности 2 пункта временного размещения на 100 мест», — уточнили в ведомстве.
К местам подтопления направлены 48 спасателей и шесть единиц спецтехники. Всего к ликвидации последствий подтопления привлечены более 150 человек и 44 единицы техники. Синоптики дают неутешительные прогнозы: ливни, град и порывистый ветер ещё могут вновь накрыть регион.
Напомним, в Краснодарском крае из-за обильных ливней поднялся уровень воды в реках, что привело к массовым подтоплениям жилых зон. В посёлке Лермонтова обрушился мост через реку Шапсухо. А в селе Дефановка с автомобильного моста в воду рухнул автобус с пассажирами. В Туапсинском районе объявлен режим ЧС из-за непогоды.